Бизнес и синдикати пак гуша за гуша! Ще скочи ли инфлацията

Българската стопанска камара предупреди, че ако бъде приет новият проектобюджет, инфлацията у нас може отново да се повиши. Заместник-председателят на организацията Мария Минчева заяви пред бТВ, че заложените мерки ще натоварят бизнеса и ще доведат до нови ценови шокове. По думите й БСК ще настоява част от текстовете в бюджета да отпаднат още преди обсъждането му на предстоящата тристранка.

Проблемните точки в бюджета

Минчева очерта четири конкретни проблема, които според бизнеса могат да окажат натиск върху инфлацията. Сред тях са увеличаването на осигуровките с 2%, по-високият данък върху дивидентите, въвеждането на специален софтуер за следене на продажбите и мерките срещу превозите с висок фискален риск. „Ако тези промени се приемат, инфлацията ще се вдигне още повече“, коментира тя.

Заместник-председателят на БСК подчерта, че бизнесът ще трябва да поеме над милиард лева допълнителна тежест, ако ставките се увеличат. „Разговор по истински важните теми отсъства. Само преди няколко месеца гласувахме бюджет при коренно различна прогноза, а бележките ни се игнорират“, допълни Минчева.

Позицията на синдикатите

Главният икономист на конфедерация „Подкрепа“ Атанас Кацарчев също предупреди, че по-високите данъчни ставки ще ускорят инфлацията. Той уточни, че правителството е уверило социалните партньори, че засега няма намерение да повишава ДДС, но рискът от инфлационен натиск остава. „Ако се покачи ДДС с 2%, това означава още инфлация. Имаме ръст на заплатите от 5%, но не е ясно как ще се справим с демографската криза. Последните години няма реални политики – само разговори без резултат“, каза Кацарчев.

Търсене на баланс между доходи и цени

Икономистът подчерта, че страната остава най-бедната в ЕС по данни на Евростат и че държавата трябва да намери баланс между данъчната тежест и икономическия растеж. „Ниските данъци хранят алчността, а брутният вътрешен продукт се изнася в чужбина. Имаме няколко много лоши мултиплициращи ефекти. Разбира се, никой не иска да плаща данъци, но трябва да има справедливост и визия“, допълни той.

Обсъждането на бюджета на предстоящата тристранка се очаква да бъде напрегнато, тъй като работодателите и синдикатите остават единодушни по едно – че без внимателен баланс между приходи, разходи и данъчна политика рискът от нова инфлационна вълна е реален.

