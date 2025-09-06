Българският лев е дете на Съединението! Историята е любопитна

След 1878 година България е по-свободна, но въпреки това в страната цари пълен хаос в паричното обръщение. Причината е, че по нашите земи се е плащало с всевъзможни монети от европейски и по-далечни държави, припомня БНБ в своята музейна експозиция.

Раждането на българския лев

След Съединението от 1885 г. българският лев започва да се използва в Княжеството, особено в област Хасково, като разплащателна единица заедно с други валути, но едновременно с това е създадена националната валута на България. Преди гласуването на закона, с който се създава българският лев като парична единица на страната, бюджетите за 1879 и 1880 година са написани във френски франкове.

Законът, позволяващ сеченето на монети и определящ лева, е приет две години след Освобождението, а първите български монети са медни, отсечени в Бирмингам. На тях е изобразен българският държавен герб след 1880-а година. Сеченето на сребърни и златни монети, които са с по-високи номинали, идва по-късно и се прави от най-големите европейски монетни дворове.

С 50 стотинки е можело да се купи цяло агне. Първите български банкноти са осигурени със златно покритие, равно на една трета от номиналната стойност на банкнотата.

Промяната на парите след Съединението

През 1885 г., когато се случва Съединението, е приет и Законът за БНБ, с който се дава правото на банката да емитира и банкноти. Те са осигурени със златно покритие, равно на една трета от номиналната стойност. В някогашна три милионна България една такава банкнота от 20 лева се е падала средно на 11 човека, а банкнотата от 50 лева – на 150 души.

Доста по-късно, през 1997 г., стойността на лева е твърдо свързана с тази на германската марка чрез системата на валутен борд при курс 1000 лева=1 германска марка. След деноминацията на лева от 5 юли 1999 г. курсът става 1 лев=1 германска марка, а след премахването на германската марка в края на същата година левът се привързва към еврото при курс 1,95583 лева=1 евро.

Красотата на лева и новата ера с еврото

През 2013 г. българският лев е определен от Комисията по естетика на Международната финансова банка в Швейцария за една от петте най-красиви валути в света. От 1 януари 2026-а година обаче официалната валута на Република България ще бъде еврото.

Така левът ще остане в историята като символ на национална идентичност и като белег за промяната, започнала със Съединението и продължила до европейската интеграция на страната.

