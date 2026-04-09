Първи снимки на дубайския шейх. Съдът се произнесе

Софийският апелативен съд потвърди определението на по-долната инстанция да остави в ареста за до 40 дни на гражданина на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Халед Зайед Алнахян. Определението е окончателно, съобщи БТА.

Задържаният преди дни у нас мъж е внук на шейх Зайед бин Султан ал-Нахаян, емир на Абу Даби и първи държавен ръководител на ОАЕ до смъртта си през 2004 г., съобщи при ареста му БНТ.

Спрямо Алнахян е издадена национална заповед за арест от прокурора на Дубай, ОАЕ, с цел изтърпяване на присъда от 26 юли 2017 г. на съда на ОАЕ – Дубай за извършено престъпление, формулирано като злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от шест месеца и глоба в размер на 20 737 263,37 AED – дирхами.

Искането за ареста е образувано по разпоредби от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА). Алнахян е обявен за международно издирване с цел екстрадиция и арест по искане на Интерпол ОАЕ – Абу Даби, въз основа на червена бюлетина от 1 декември 2025 г.

Според апелативния съд има опасност Алнахян да се укрие, тъй като няма постоянен адрес в България.

Адвокатът на обвиняемия посочи пред съда, че подзащитният му е осъден за деяние, определено от ОАЕ като леко престъпление, като на него са му наложени шест месеца затвор, което е близо до законовия минимум. Според адвоката е недопустимо българският съд да извършва самостоятелна преценка за обществената опасност на Алнахян, особено когато вече такава е направена от компетентния чуждестранен съд.

Адвокатът допълни, че Алнахян е в България с цел туризъм и е наел апартамент, след като е бил задържан, за да бъде на разположение на съда, а не за да се укрива в него.

"Не знаех, че има задочна присъда спрямо мен. На разположение на съда съм, когато поискате. Бях в Турция защото живея там и имам бизнес там. Престоят ми там е бил с тази цел", каза пред съда Алнахян.

Той обясни, че дипломатическият му паспорт се издава единствено от Министерството на външните работи на ОАЕ и е издаден преди около година, което е доказателство, че неговата държава знае къде се намира по всяко време. Той помоли за по-лека мярка за неотклонение – домашен арест, докато не се изяснят подробностите по делото.

Прокурор Калин Близнаков посочи пред съда, че има опасност Алнахян да се укрие, защото той предприема чести пътувания. Близнаков допълни, че дипломатическият паспорт не означава сам по себе си имунитет от екстрадиция.

