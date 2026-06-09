Извергът, блудствал с 9-годишната си дъщеря, остава в ареста

Районният съд в Благоевград остави за постоянно в ареста 38-годишния баща, обвинен в блудство с 9-годишната си дъщеря. Постоянната мярка за неотклонение „задържане под стража“ беше постановена по искане на Районната прокуратура, предава БНР.

Срещу мъжа е повдигнато тежко обвинение за това, че в семейния им дом е извършил блудствени действия с малолетното момиче с цел да възбуди и удовлетвори полово желание. Насилието е извършено чрез използване на физическа сила, като бащата е нанасял удари по тялото на детето.

Ужасяващата сцена се е разиграла пред погледа на друго от общо петте деца в многодетното семейство. То е успяло да реагира бързо и е повикало майка си. Жената незабавно е подала сигнал на спешния телефон 112, заявявайки, че съпругът ѝ изнасилва дъщеря им, след което на адреса веднага са пристигнали полицейски екипи. Очаква се разследването по случая да продължи с разпити на свидетели и специализирани експертизи за състоянието на пострадалото дете.

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