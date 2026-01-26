Йотова завърта рулетката. Започват разговорите за служебен премиер

Илияна Йотова започва консултации за съставяне на служебно правителство. Първо президентът ще говори с председателя на Народното събрание Рая Назарян. Срещата ще се проведе в 11 часа на 27 януари.

Припомняме, че част от потенциалните кандидати - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече отказаха. Сред отказалите се от поста на служебен премиер беше и Рая Назарян.

След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите.

