Топ политолог разкри как Пеевски решава основните проблеми в държавата

Политологът Цветанка Андреева разкри пред ПИК TV защо вотът на недоверие, подготвян от ППДБ, е абсурден и обречен на неуспех.

"Някак си събитията няма да предложат нищо ново. Сякаш ще гледаме през новия сезон вече прожектиран филм. Щеше ми се да се коментират повече новостите, реалните проблеми на държавата, тревогите - вода, пожари. Но от гледна точка на радикализацията, която опозицията готви, ще припомняме политическата криза", прогнозира тя в интервю за Соня Колтуклиева.

"ППДБ се намира под ударите на закона като вчерашни управляващи, те са под лупата. Издигат идеята за завладяната държава. Помним къща в Барселона, кюлчета, острови, всичко това абсолютно невярно. Но на него трябваше да стъпи един проект на президента. Популистите идват на власт, но се провалят в нея. Нито ИТН, нито ПП бяха подготвени. Затова се стигна до договора БОТАШ - пълния провал на президентските кабинети. И се стигна до това да арестуват лидера на опозицията. Давам тези два примера, за да покажа абсурдността на ситуацията. На колко парламенти се нагледахме, някои от тях приличаха на маймунарници. В момента има стабилност. Приемът ни в Еврозоната е признание, че държавата ни се управлява добре", обясни Цветанка Андреева.

Тя посече ПП, че критикуват лидера на БСП Зафиров за посещението му в Китай, а "забравят", че Никола Минчев е разследван от Брюксел за китайска връзка", каза Андреева.

"Големият въпрос е дали хората ще предпочетат ППДБ, ако падне правителството. Социологията показва, че народът не ги иска. Ударите им днес са към ГЕРБ и ДПС. А не могат да разберат колко много се разви ДПС. Не може да не признаем, че ако Пеевски оттегли подкрепата, отиваме на избори, които ще ни върнат в кризата. Не могат да отрекат тези заслуги на Пеевски - той се занимава с основните проблеми на държавата, а не е кръвожадният образ, когото те представят", уточни Андреева. Според нея, ППДБ са хора, които са готови да разрушат всичко, без да представят нещо смислено.

"Фактът, че хората се оттеглят от тях, трябва да им говори, че с хейт не става", категорична е тя. "Още от началото казах, че те са инженерингов проект. Нито идеологията им е ясна, нито електоратът. Има го левичарското в тях, имат претенции за някаква градска десница. Но това не е партия. Те просто си отиват. Имат шанс, ако успеят да се съюзят с "Възраждане". Не изключвам те да колаборират с президента и кръга на Доган", уточни Андреева.

ДСБ правят изключение идеологически от системата ППДБ, според нея.

