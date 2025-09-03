Старт на политическия сезон! Голям проблем влиза в парламента /НА ЖИВО/

Първо пленарно заседание на депутатите след лятната им ваканция

Политическият сезон започва с решаването на огромен за страната проблем - водната криза. Преодоляването й е основното предизвикателство за депутатите, с което ще се заемат още в първия работен ден от новата пленарна сесия. На този фон фалшивата "Промяна" готи пети вот на недоверие срещу кабинета, а проруските партии отново яхнаха популистката тема за произвеждането на референдум против еврото.

Проектът на програма на Народното събрание, която предстои да бъде гласувана, предвижда като първа точка в дневния ред депутатите да разгледат по предложение от ПГ на „Величие“ Проект на решение за произвеждане на национален референдум, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 19 март 2025 г. (продължение).

По предложение на ПГ на ГЕРБ-СДС като втора точка в дневния ред депутатите ще разгледат Проект за решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България, внесен от Младен Шишков и група народни представители на 21 август 2025 г.

Като трета точка по предложение от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) народните представители ще се запознаят с Проект на решение във връзка с доклада за работата на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната, внесен от Младен Шишков на 18 юли 2025 г.

Парламентът ще гласува на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, внесен от Габриел Вълков /БСП/ и група народни представители на 21 май 2025 г.

В сряда ще заседават пет постоянни парламентарни комисии – Комисия по труда и социалната политика, Комисия по енергетика, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисия по конституционни и правни въпроси, Комисия по демографската политика, децата и семейството.

От ПП-ДБ направиха заявка, че ще инициират петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, който ще бъде на тема „завладяната държава“. Нужни са подписите на най-малко една пета от народните представители, или това са 48 депутати, за да бъде внесен в деловодството на парламента вот на недоверие и да влезе за обсъждане в пленарна зала.

За да се окаже вотът успешен са необходими гласовете на 121 гласа, а опозицията разполага само със 105.

Управляващите са категорични, че имат амбицията кабинетът да изкара пълен 4-годишен мандат.

Програмата за работа на парламента предвижда за четвъртък като първа точка Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедура за избор от Народното събрание, внесен от Комисията по културата и медиите на 6 юни 2025 г.

Народните представител ще гласуват на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, внесен от Министерски съвет на 30 април 2025 г. и приет на първо четене на 12 юни 2025 г.

Депутатите ще разгледат и Законопроект за ратифициране на Споразумението между Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“, Република България, и Речна администрация за Долен Дунав – Галац, Румъния, за съвместно възлагане на обществени поръчки по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав – FAST Danube 2“, внесен от Министерски съвет на 03 юни 2025 г.

Традиционно в петък ще се проведе парламентарен контрол.

