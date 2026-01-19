Политика

Слави с първи думи след оставката на Радев

Лидерът на ИТН го приветства с „добре дошъл“ на политическия терен в България

19 яну 26 | 19:24
1412
Агенция Стандарт

Лидерът на ИТН Слави Трифонов коментира решението на Румен Радев да подаде оставка.

"Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната.

„Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия", написа Слави във Фейсбук.

Автор Агенция Стандарт
1 Коментара
Плешива утрепка
преди 0 секунди

Всички видяха какво защитават отварачката и зулусите! Скрийте се, позор!

