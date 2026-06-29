Румен Миланов с нови разкрития за Баба Алино. Украинската връзка

Пъзелът за Баба Алино започва да се подрежда, защото се вижда, че става въпрос за организирана мафиотска структура. От гледна точка на градоустройството възникват въпроси дали има общ устройствен план или подробен устройствен план. Големият въпрос е откъде са дошли средствата за финансирането на незаконния град. Това заяви народният представител от "Прогресивна България" ген. Румен Миланов в сутрешния блок на бТВ.

"Това е доста интересен обект, защото там има едно сработване на международни, национални и регионални мафиотски структури, в които паралелно с това са ангажирани много други хора, каза още ген. Миланов.

Друг голям въпрос е финансирането на този проект - откъде идват средствата? Миланов посочи, че това е изключително сложен момент.

„Всички говорим за пране на пари. Но веднага възниква въпросът къде е предикатното престъпление? Откъде са тези средства? Какви са тези финансови потоци?“, попита той.

Миланов обясни, че немалка част от тях минават и през Дубай. „Най-вероятно паричните потоци стигат до Дубай, а след това се връщат към различни обекти. Не искам обаче да смесвам догадки с достоверни факти“.

„Именно тези въпроси вече са предмет на изследване. Нека ги разгледаме комплексно - един път като строителна дейност, един път като разрешителни режими и един път като произход на средствата, който към момента е неясен. Това е възловият момент и сигурно вече се формира екипен подход към решаването на този проблем“, коментира той.

"Безспорно има участие на международна схема с украинската организирана престъпност, но точно как са станали връзките между тях, е следващият сложен процес, който трябва да бъде открит", добави ген. Миланов.

Вече има известна яснота защо ДАНС първоначално издава заповед Олег Невзоров да бъде изгонен от страната, а само дни по-късно я отменя. „Казвам "известна", защото предстои изслушване на Деньо Денев в комисията. Данните, които той ще представи, безспорно ще бъдат много важни“, посочи Миланов.

„Още днес трябва да планираме следващото заседание, което е в четвъртък. То вече е свързано с избора на председател на ДАР. Натрупват се задачите, което е разбираемо“, смята той.

Според него най-вероятно информацията ще попадне в сферата на класифицираната информация. „Важното е постоянната комисия, която именно затова е създадена, да има яснота по тези проблеми. Най-вероятно те няма да придобият широка публичност“, посочи ген. Миланов.

„Комисията трябва да има яснота защо са предприети тези стъпки. Най-вероятно става дума за оперативна информация. Имало е определени аргументи, а след 10 дни тези аргументи вече отпадат. Трудно е сега да уточним всичко, точно защото става дума за класифицирана информация“, посочи Миланов.

По думите му безспорно е имало бизнес интереси, но този случай показва, че имаме пробив в националната сигурност. „Не бих казал, че ще я събори, но има пробив. Формират се едни средства - никой не ги вижда. Строят се едни сгради - никой не ги вижда“.

„Има достатъчно структури, които трябва да наблюдават процесите - както от строителна гледна точка, така и от гледна точка на националната сигурност, обществения ред и опазването на околната среда. Там има и изсечени горски площи“, припомни Миланов.

Според него всичко това показва, че някой е спал. „А това „спане“ не е случайно. Значи някой го е диктувал и този някой трябва да бъде открит. Мисля, че ще го открием“, коментира той. „Точно как са изградени връзките между различните участници вече е следващият сложен процес. Но без участие на наши национални и регионални герои това няма как да се случи“, каза Миланов.

"Порочният модел не може да се разгради толкова бързо, но първите стъпки са с промените в съдебната власт", каза народният представител от ПБ.

Той заяви, че независимо дали ГЕРБ, ДПС, ПП или ДБ, е важно да има 160 гласа, за да бъде сменен Висшият съдебен съвет.

„Наскоро гледах, че са задържани служители на ВиК във Варна. Това показва, че корупционната схема и моделът за незаконно прибиране на пари вече са се превърнали в стил на поведение. И така лесно това не може да се разгради“, посочи той.

Миланов обясни, че разбира надеждите и желанията за това. „Ако желанията на хората са единица, моите са две единици отгоре. Но това няма как да стане толкова лесно“.

„Първите стъпки в тази посока са промените в Закона за съдебната власт. Компонентите за усъвършенстването му са много. Това бяха само първите стъпки, с които трябваше да отговорим малко аварийно на процеса“, посочи той.

„В Правната комисия бяха направени доста предложения - и от върховните съдилища, и от други организации. Те ще бъдат взети предвид при изработването на един по-комплексен модел на Закона за съдебната власт“, обясни Миланов.

По думите му тези въпроси ще намерят място там. „Има много теми, включително тази за командированите магистрати. Едва ли е необходимо сега да влизам във всички детайли. Даже бих казал, че познавам поне двама души, които вече имат готови проекти за такъв закон“, посочи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com