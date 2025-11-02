Рашидов защити Желязков и Борисов: Без държавници става страшно!

„Има един премиер и той се казва Росен Желязков.“ С тези думи Вежди Рашидов, бивш министър на културата и нов съветник на министър-председателя, защити правителството и призова за повече уважение към институциите.

В интервю за бТВ той заяви, че държавата е „изпусната“ и че постоянните нападки подкопават доверието в управлението. „По-малките, гражданите, трябва да пазим авторитета на правителството, защото няма да има държава“, предупреди Рашидов.

Борисов, правителството и нуждата от стабилност

Според Рашидов лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов има право да изразява позиция по всички теми, защото е създател на партията и остава важна фигура в политическия живот. „Борисов е лидер, той може да казва всичко, партията е негова. Той не заслужава да бъде обиждан“, каза той.

Рашидов изрази уважение към премиера Росен Желязков, когото определи като „човек, който има нужда от експерти, а не от политически спорове“. По думите му сегашният кабинет има потенциал, но се нуждае от подкрепа, а не от постоянно противопоставяне.

Бившият министър обясни, че е приел ролята на съветник именно за да помогне с опита си. „Десет години министър, създал съм доста неща. Самият премиер ме покани, има нужда, човек не е специалист по всичко. Има нужда от експерти“, посочи той.

Разделена държава и морален хаос

Рашидов не спести критиката си към общественото състояние и липсата на ред. „Сега държавата е изпусната. Улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие. Бият се, катастрофират, бият лекари, учители. Убиваме се безразборно“, каза той. Според него това е резултат от отслабената държавност и загубата на респект към институциите. „Бием началници на полицията – в коя демократична държава е възможно това?“

Рашидов подчерта, че обществото се нуждае от нова култура на уважение и доверие. „Не може всичко да се оплюва. Когато изпуснем държавата и няма държавници, става страшно.“ Той обвини „страшната говорилня“, както я нарече, за подхранването на страха и разделението. „Нали знаете как се убива политик и муха – с вестник. Всеки го е страх от говорилнята.“

Култура, скандали и образът на България

Рашидов коментира и случая с българите, осквернили паметник на жертвите на Холокоста във Франция. „Едни български пишлемета ги съдят сега в Париж. Аз носих славата в Лувъра, те носят гнусната част на нашия народ“, заяви той. Според него подобни прояви рушат имиджа на страната: „България е едно чудо. Три цивилизации лежат в ръцете ни – Рим, Византия, Тракия. Ислямска култура. Това ли е нашата държава?“

По темата за сигурността на културните ценности Рашидов припомни, че кражбите на произведения на изкуството са световен проблем. „Пикасо е краден хиляди пъти. Българските музеи се пазят добре, но крадците са изобретателни и интелигентни. Краде се по поръчка, защото картините не излизат спокойно на пазара.“

Що се отнася до скандала с актьора Росен Белов и Министерството на културата, Рашидов отказа да влиза в конфликти. „Шумът обаче се отразява лошо. Мариан Бачев е талантлив актьор, гледал съм го, възхищавам му се. Никога не съм си позволявал да обсъждам работата на министър, докато е министър.“

Призив за отговорност и уважение към държавата

Вежди Рашидов завърши с апел за повече спокойствие и държавническо мислене. За него кризата не е само политическа, а морална. „Държавата е изпусната, защото загубихме чувството за мярка. Ако не върнем уважението към институциите, ще загубим и самата държава.“

С думите си той напомни, че зад всяко правителство стои не просто политика, а отговорност – и че само обединено общество може да запази реда, който се разпада пред очите ни.

