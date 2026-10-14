Радев с разкрития за дроновете и срещата с Митрофанова (НА ЖИВО)

Премиерът Румен Радев коментира от трибуната на Народното събрание атаките с кораби в Черно море и потвърди, че от потъналите кораби са спасени само 4 човека от единия. Той благодари на всички военнослужещи за операциите.

Премиерът каза още, че не са открити останки от дронове, за да се каже кой е източникът на атаката. "Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия, че има способности да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона и, в изпълнение на задълженията си по международните конвенции, да провежда операции по търсене и спасяване", обясни премиерът.

"Предстои нашето обръщение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край", каза премиерът.

Корабът "Челси"

По отношение на кораба "Челси", той заяви, че до края на седмицата да се "избуксира" в пристанище Варна и да бъде извършено щателно обследване на кораба. За първи път имаме нападение по украински кораб с украински екипаж. Няма логика да бъде атакуван от Украйна. Няма логика, тя да избива собствените си хора, подчерта Радев. И посочи, че макар да няма категорични доказателства, фактите и логиката говорят, че дроновете, ударили "Челси" са руски.

Радев коментира и вчерашната среща с руския посланик у нас. "Получих уверение, че те нямат информация от тяхното министерство на отбраната за руски атаки по море. Разследването ще докаже дали тези твърдения са истина или не", обясни той.

Изслушването

Депутатите изслушват премиера, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, началника на отбраната, директора на Служба „Военно разузнаване“, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и на 13 октомври 2026 г., както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“. Това предвижда проекта на програма за работа на Народното събрание. Предложението за изслушването е внесено от „Прогресивна България“ (ПБ).

Атаките срещу 4 кораба за една седмица

„В рамките на седмица в Черно море бяха атакувани четири кораба – два от тях потънаха. От потъналите кораби са спасени само от единия четири човека, а другите кораби са на вода и техните членове бяха спасени, искам от тази висока трибуна да благодаря на спасителните екипи. Ние показахме, че България е цивилизована държава и има контрол върху своята изключителна икономическа зона. Ударите бяха в тъмната част на денонощието, а последните бяха при сложна метеорологическа обстановка. Действията, които предприехме – освен спасителните акции, е да има щателно разследване, за да установим от чия страна идват ударите. От огледа не бяха открити осколки, за да кажем кой е източникът на атаките", каза премиерът.

„По отношение на дипломатическата дейност – водим я активно. Аз изпратих писма до Европейската комисия (ЕК), Европейския съюз (ЕС) и до генералния секретар на НАТО с искане за съдействие.

Вчера проведох редица разговори и получихме солидарност, подкрепа и готовност да съдействат с всичко възможно, с което разполагат“, поясни министър-председателят.

Радев съобщи, че е говорил и с премиера на Румъния, а е имал и разговори с Турция за сигурността на корабоплаването в Черно море.

Повредените сателити на Starlink (Старлинк) край София

Радев призова председателят на ДАНС да не разкрива подробности за случилото се, за да не попречи на разследването, тъй като иска тази операция да бъде приключена с успех.

„Води се разследване, то е изключително интензивно, призовавам председателя на ДАНС да не разкрива подробности към момента въпреки вашето изключително изострено любопитство. Въпрос на съвсем малко време е - работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция.

Ако председателят на ДАНС и полицията тръгнат да разкриват какво точно е установено, няма да има резултата, към който се стремим. Ситуацията по отношение на разследването е под контрол, но към момента няма да бъде споделено повече“, заяви от трибуната Румен Радев.

Вътрешният министър Иван Демерджиев само допълни, че охраната на тази обект е отговорност на собственика, но все пак МВР е осигурило допълнителна охрана на „подобни обекти на територията на страната“.