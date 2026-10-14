Радев увери: Дизел има, ЛУКОЙЛ трябва да работи 100% (НА ЖИВО)

Дизел има и ще има. Това увери министър-председателят Румен Радев по време на изслушването си в парламента по повод атаките с дронове срещу кораби в Черно море близо до България.

Радев отговори на въпрос на ГЕРБ като заяви: "Вашият лидер обикаля, твърди, че дизел няма и искрено ме забавлява".

190 000 тона горива е месечното потребление в България. ЛУКОЙЛ произвежда около 250 000 тона на месец. Нямаме никакъв проблем да изнасяме. Имаме излишък, съобщи Радев. И обясни, че ЛУКОЙЛ работи на 85-90% от своя капацитет, а особеният търговски управител Евгени Симеонов успя да стабилизира дружеството.

ЛУКОЙЛ трябва да работи на 100 процента, защото тогава ефективността е много по-голяма. Рафинерията трябва да има капитализация - за да осигурява суров петрол, посочи премиерът.

Има достатъчно запаси от суров петрол. Има запази от вече произведен дизел за едномесечно потребление, имаме запаси от дизел и във военновременните запаси, категоричен бе Радев, който подчерта, че твърденията за недостиг на дизел са предизборни манипулации.