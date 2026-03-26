Радев с голяма новина за "Прогресивна България". Нова стъпка

„Твърде дълго търпяхме безчинствата на олигарси и корупционери. Ще си върнем силата и закона там, където му е мястото - при българския народ. За да го сторим, ние вече предприемаме учредяването на партия "Прогресивна България". Нашата учредителна декларация е готова и всички ние ще разчитаме на вас за едно по-добре бъдеще на България”. Това заяви президентът (2017 – 2026 г.) Румен Радев на среща днес с гражданите на Ямбол на площада пред Общината.

„Вашата енергия на този пълен площад е вдъхновяваща, защото наистина се вдига политическа вълна и това се вижда в цялата страна”, каза лидерът на „Прогресивна България”.

Президентът (2017 – 2026 г.) Румен Радев отбеляза, че първостепенната задача на коалицията е изхвърляне от власт на олигархията, смяна на състава на ВСС и избор на нов легитимен главен прокурор, ревизии на ключови обществени поръчки, работа с партньорски служби за издирване на банкови сметки, имоти и активи на български граждани в чужбина с неясен и незаконен произход.

„Нека проверим, как има хора, които цял живот са били на държавна заплата, а живеят в огромни палати и то не един и не два. Как се случва това? Какви са тези поставени лица, на които се водят тези палати и имущества, и всякакви ултрамодерни джипове? Да видим дали техните доходи съответстват на имуществата!”, заяви Румен Радев.

„Другата наша основна задача е постигането на силна икономика, защото без нея не можем да развиваме никаква социална дейност. Ако искаме да имаме качествено образование, здравеопазване, социални услуги, ние предлагаме детайлни мерки как да ускорим икономическия растеж, как да подкрепим нашия български бизнес, как да докараме инвеститори”, посочи Румен Радев.

„Ако всички заедно на 19 април излезем и гласуваме за справедливост, за достойнството ни и за прогресивна България и получим мнозинство, много бързо ще изведем България по пътя на ускореното развитие”, подчерта още Румен Радев.

