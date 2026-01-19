Политолози с варианти кога Радев ще каже: Ето ме!

Цялата политическа логика е в това президентът да кандидатства с политически проект. Ако е вярно това - той изчаква последните дни, като концентрира внимание към себе си. Няма съмнение, че наблюдаваме техника, при която всичко се съсредоточава върху очакването на решението му до степен, че неговите противници говорят само за това. Неговите противници казват "хайде, идвай". Някак се образува една врата, добре осветена, където още никой няма, но се чака някой да мине. Това мнение изрази Андрей Райчев в предаването "Денят започва" по БНТ.

Вътрешната обстановка е изяло в полза на Радев. Противниците му са в състояние да го чакат. Международната обстановка е много сериозно в негова полза. Всичко е подредено и остава главният герой да каже: Ето ме, каза още Райчев.

Димитър Ганев отбеляза, че се говори за партията на Радев "като факт и вероятно ще се случи в рамките на следващите няколко дни". Според него оставката на правителството е била като подарък за президента.

Имахме няколко ясни знака - имаше намигване в рамките на новогодишната реч. Самият Радев говори за неговата партия като нещо, създадено в главите на други хора без да отрича, че има такова нещо. Освен това секретарят по сигурност и отбрана направи недвусмислен пост в социалните мрежи с едни импровизирани интервюта. При нагнетено такова напрежение, че президентът Радев подаде оставка и ще атакува партийния терен - той просто да стои и да не отрича това нещо, ако няма такова намерение, би било комично, поясни Ганев.

Президентът Радев не разчита на организационна мрежа по места. Той и екипът му ще се опитат да предизвикат форма на електорална вълна. От кампанията ще зависи всичко, смята Димитър Ганев.

Според него вариантите за служебен премиер са два - Андрей Гюров или някой друг.

Двамата коментираха хипотезата дали Илияна Йотова също ще се включи в партията на Радев или ще заеме поста президент на Републиката.

Защо Илияна Йотова да се оттегли? Ако съдбата ѝ подари това - една година президентство. Това е подарък на президентските избор да се яви не вицепрезидентът Йотова, а президентът Йотова, коментира Андрей Райчев.

Димитър Ганев уточни, че след оставката на президента Радев пред Конституционния съд, Илияна Йотова става президент. "След което започва преговори за служебен кабинет. Най-логичното е в рамките на следващите няколко месеца да се потвърди нейната номинация за президентските избори", обясни още той. И добави, че подписът под служебния кабинет ще бъде на "президента Йотова".

