Политологът Цветанка Андреева: Лъвски скок на ДПС-Ново начало

Корумпираните политици трябва да носят отговорност за действията си

Делян Пеевски е силен лидер, подкрепата за ДПС се вдига многократно

Не може парите по ПВУ да са обект на политическа игра

На финала в президентската кампания ще се сблъскат продемократичен и проевразийски кандидат, прогнозира Цветанка Андреева в специално интервю за вестник СТАНДАРТ



- Г-жо Андреева, за втори пореден ден в четвъртък, 25 септември, парламентът не успя да събере кворум за редовното си заседание. Знак за какво е това?

- Рейтингът на Народното събрание е доста нисък и едно подобно поведение съвсем подронва авторитета на политическите участници в парламента. Трябва да си стегнат редиците и да работят при днешните динамични условия. Доста от депутатите са в чужбина. Но все пак НС е постоянно действащ орган, дори по време на ваканция.

Да не забравяме, че сме парламентарна република.

- Според социологическите изследвания, включително и най-новото на агенция „Тренд“, ГЕРБ – СДС са първа сила, а ДПС – Ново начало уверено върви към второто място. Какъв е коментарът Ви по темата?

- Изследванията показват разместване. Даже се отчита лека ерозия при ПП и ДБ, въпреки активността им. Това, че ДПС е на второ място, не е изненада за никого. Защото сме свидетели на силно лидерство от страна на Делян Пеевски. Както виждате, той винаги е във фокуса на обществените проблеми – дали ще се отнася до безводието в страната, до паркирането в София и т. н., той реагира изключително силно по социално-чувствителни теми и това го прави важен играч сред първите мъже в държавата, които се нагърбват да решават проблемите. Така, че скокът при ДПС е съвсем явен.

Плюс това подкрепата им за правителството без да участват в изпълнителната власт, им носи силен дивидент. Защото принципът, по който те се включват, е: „ние не управляваме, но изискваме от властта“.

Те дават подкрепата си за кабинета, осигуряват му политическа дългосрочност, но от друга страна държат геополитическия фокус на държавата - ясна ориентация на Запад с акценти върху Америка. А това е много важно в момент, в който светът се размества и воюва. Така, че ролята на ДПС за това да не сме в политическа криза, е много съществена.

- А как оценявате поведението на партиите в управлението – ГЕРБ- СДС, БСП и ИТН като се има предвид факта, че Бойко Борисов дава знаци за разграничаване от премиера Росен Желязков?

- Вижте, това е една много трудна идеологическа коалиция. От самото начало изглеждаше почти невероятно тя да бъде съставена. Но в крайна сметка се случи и лицето, което оглавява настоящия кабинет, е неговата марка. За мен е важен и силен знак фактът, че г-н Желязков е премиер. Той е проевропейски политик, демократ и технократ, израснал в кариерата си от първото стъпало нагоре. Познат е на обществеността, прогнозируем е – както на нашите партньори, така и на обществото.

Важно е коалицията да съществува, защото виждаме, че няма алтернатива. Управляващите носят отговорността за властта. Виждаме и силна управленска воля що се отнася до това да кандидатстваме за еврозоната и да влезем в нея.

Що се отнася до БСП и ИТН, първоначално се смяташе че те ще ерозират тежко в сега съществуващата коалиция. Но електоратът им започва да свиква с мисълта, че участват във властта с цел да се преодолее политическа криза. Това дава им легитимност.

Държавата трябва да бъде извадена от институционалната криза. Общо взето мнението на водещите социолози и политолози е, че България ще се управлява коалиционно и занапред.

- Атанас Атанасов от ДСБ заяви в национален тв ефир, че правосъдието у нас се купува, за да бъде репресирана опозицията. Как мислите, има ли политически затворници у нас?

- Ако разрушим легитимността в съдебната система и общественото доверие че там се ражда справедливостта, това означава, че ще подкопаем най-фундаменталните устои на демокрацията. Ние, гражданите, еднакво искаме да няма невинни в затвора, но пък корумпираните политици да си понесат последствията за тях. Не можем да разчитаме на вярата, в която политиците ни поставят, включително и от опозицията в лицето на ПП-ДБ. Те са потърпевши пред съдебната система, защото участваха и участват във властта. И аз не приемам, че има репресия срещу тях. Те са гледани под лупа като управленци на тази държава.

- Малцинство от 77 депутати от АЛДЕ и Обнови Европа гласуваха в ЕП през седмицата за замразяване на поредния транш по ПВУ заради ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. Мотивът им беше: нереформирана съдебна система. Нима това не граничи с национално предателство от страна на ПП, които са подали сигнала?

- ПП се опитаха да включат всичките си ресурси, включително и тези в чужбина – дали ще са публикации в пресата или реакции на партньорите им в ЕП, но това не е правилният път. Злепоставят държавата ни пред ЕП, но не той решава парите на България. От друга страна знаем за влиянието на кръга „Доган“ в АЛДЕ. Така, че предполагам, че са се опряли и на тяхната помощ.

А ефектът е единствено опит за злепоставяне на държавата.

Все си мисля, че властта у нас се отнася съвсем спокойно към опитите на опозицията да саботират нейната дейност. Но парите по ПВУ не трябва да стават обект на политическа игра.

- А как така т. нар. демократични сили у нас, качени на руското влакче, ще успеят да свалят кабинета?

- Опозицията няма разказ за това как би управлявала, ако успее да събори този кабинет. В продължение на 4 години бяхме в политическа криза, имаше невъзможност да се състави легитимна власт в държавата. Управлението беше разпръснато в някакви служебни кабинети, които се ръководеха еднолично от президента Радев. Без работещ парламент и без контрол. Парламентът не можеше да си избере председател, какво оставаше за правителство? Така, че ако ни заведе на предсрочни избори, опозицията не може да предложи алтернатива.

Ако Радев направи партия и влезе в парламента, управление с негов политически субект ще донесе изолация във външнополитически план. Защото като президент той се намира в неофициална изолация в Европа. От друга страна във вътрешнополитически план еманация на неговото управление е договорът „Боташ“.

Това са хора, които нямат експертизата и капацитета да управляват държава. Имаме само волята на един лидер, който се възползва от институционалната си власт като президент, за да прави собствен политически проект.

- Преди дни вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че срещу президентската институция тече кампания. В случая се коментираше отнемането на правомощията от държавния глава да назначава шефове на служби и НСО да спре да вози чиновниците от „Дондуков“ 2.

- Анализаторите отдавна предупреждаваме президента Радев, че в момента, в който започне да се държи като политически лидер, той слиза на политическия терен. Тогава той веднага ще има опозиция. Защото кампанията срещу него е против политическата му позиция и активност, която обвързва България с един много неясен и хибриден курс на развитие. Това не е атака срещу институцията президент, а срещу личността на Радев. Не може да се допусне в условията на толкова горещи конфликти в света да имаме проруско влияние в службите. Ние сме част от една голяма партньорска мрежа в ЕС и в НАТО и не можем да бъдем троянски кон. Не можем да бъдем непрекъснато пробивани. Така, че в този смисъл президентът Радев е проводник и на чужд интерес. Той в личното си качество не бива да има достъп и влияние върху българските служби.

- Чувала ли сте версията Даниел Вълчев, издигнат от ГЕРБ, срещу Йотова от левицата на втория кръг на президентските избори?

- Когато се зададат президентски избори Даниел Вълчев винаги е една от дежурните кандидатури. Не гледам сериозно на амбицията му. Що се се отнася до вицепрезидента Йотова, тя също започна кампанията си. И използва ресурса на президентството, за да проведе кампанията си. Там вече ще се види на кой електорат може да разчита. Тя се държи много твърдо за президента Радев, защото там би взела гласове и от „Възраждане“ . Не смее да отиде само към БСП. Лично на мен не ми се вижда реалистична една такава битка между проф. Вълчев и Илияна Йотова.

- Бяхте казала, че в крайна сметка ДПС ще реши кой ще е новият стопанин на „Дондуков“ 2. Поддържате ли мнението си?

- Гласовете на ДПС стават все по-важни за една демократична президентска кандидатура. Защото с нежеланието на либералната коалиция да участва в президентските избори в по-широк десен демократичен съюз заедно с ГЕРБ, подкрепата на ДПС се вдига многократно. В този смисъл е стратегически важно партньорството в НС да се запази и за президентските избори.

- Реалистично ли е това обаче, тъй като всяка партия отговаря пред електората си?

- Трудно ще е. Защото имаме фрагментиран партиен живот. Съществуват и извън парламентарни партии, които също искат да вземат участие в президентските избори.

Образите на двамата кандидати са избистрени - на финала ще се сблъска продемократичен срещу евентуален проевразийски. Това се случва в почти цяла Европа. Най-вероятно и в България ще е същото. Аз не изключвам отново да видим подкрепа от страна на ПП за кандидат на Радев. Само и само да не застанат зад двойката на ГЕРБ.

Но не смятам, че отсега можем да гадаем, защото мисля че българското общество във всички избори успява да излъчи основното си послание към политическия елит – то държи държавата ни да има принадлежност към Европа, към западния свят и САЩ. Българинът и като бит е свикнал да живее в Европа. Да го откъснеш от нея, за да му предложиш някаква азиатска автокрация, не мисля че перспективата ще се схване добре от обществото.

