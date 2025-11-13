Румен Радев уговаря тайно продажбата на "Лукойл". Президентът провежда в момента таен работен обяд с унгарския външен министър Петер Сиярто. Това съобщава "Епицентър", позовавайки се на достоверен източник.

Посещението на Сиярто не е обявено нито от "Дондуков" 2, нито от унгарска страна.

Темата на разговора е продажбата на рафинерията "Лукойл" - Нефтохим, за което Радев водел интензивни тайни преговори. Аспирациите на Унгария към "Лукойл"- България са заявени от преди половин година.

Според източниците на "Епицентър", държавният глава на България е обещал на унгарска фирма - частна или държавна, да закупи активите на "Лукойл"- България, като за това не са уведомени нито правителството, нито службите.

Подготовката и пристигането на Сиярто са държани в пълна тайна и това е именно причината Радев да забави ветото върху промените в закона за ОТУ на "Лукойл", приети още на 7 ноември. Този период е бил необходим за провеждане на проговорите с унгарската страна.

Още на 22 декември 2024 година унгарският премиер Виктор Орбан два дни след посещението си при президента Румен Радев обяви, че Унгарската MOL иска да купи рафинерията на "Лукойл" в България. На брифинг в Будапеща - ден след визитата си в София, премиерът на Унгария обяви, че компанията е подала оферта за "Лукойл Нефтохим" в Бургас и е един от седемте кандидати.

И тогава визитата на Орбан беше изненадваща и не бе анонсирана много по-рано, каквато е обичайната практика. Тя беше на фона на американските санкции срещу руската "Газпромбанк".

Седмица по-късно, на 28 януари 2025 година на посещение у нас пристигна унгарският министър на икономиката Мартон Над, който е потвърдил интереса на MOL към бургарската рафинерия пред президента Радев. Тогава унгарската делегация е имала срещи на най-високо равнище - освен с президента Румен Радев, с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, с вицепремиера Гроздан Караджов (с портфейл транспорт) и с министрите Петър Дилов (икономика) и Мирослав Боршош (туризъм).

Унгарската "МОЛ" отдавна се спряга за възможен купувач, но към момента няма нищо официално. Тя има интерес и към сръбската държавна компания "НИШ", която е под американски санкции, защото основната собственост в нея е на руския газов гигант "Газпром".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com