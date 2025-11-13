Желязков обяви чаканата новина за бюджета

Ще посветим заседанието на проектобюджета. Той ще бъде внесен още днес в Народното събрание. План-сметката е коалиционна - не е лява, дясна, либерална или консервативна. Тя не създава политики, а ги следва. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков преди началото на правителственото заседание в четвъртък.

"Проведохме социалния диалог през последните седмици, макар и не във формат НСТС. Чухме аргументи, становища и критики от всички участници в обществено-политическия живот. Възможен ли е друг бюджет? При тази геополитическа и национална ситуация - не. Или ни упрекват, че има реформи, или, че са твърде много. Твърдят, че разходната част на бюджета е неоправдана. Дебат се прави, когато има достатъчно време за него. През 2026 г. със социалните партньори ще говорим за инвестиции и реформи - в данъчноосигурителния и пенсионния модел, както и в администрацията. Искаме аргументиран, а не стихиен социален диалог", коментира премиерът.

По думите му има различни очаквания - всички за повече. "Повече държава, но и либерална икономика, повече социални разходи, но без промяна в приходоизточниците, повече възнаграждения, но по-ниско преразпределение, повече разходи за сигурност, образование и здравеопазване и повече инвестиции, но без промяна на данъчноосигурителния модел", обобщи Желязков.

"Очакванията за бюджета са по-големи, но надеждите са той да стабилизира публичните финанси, за да проведем дългоотлагания разговор. Междувременно разходите ще нарастват, а приходите не със същите темпове", смята премиерът.

