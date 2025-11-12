Това село разказа играта на София!

Проф. Атанас Семов разкри нещо прекрасно, което обаче дава и дълбок повод за размисъл на управляващите. Семов разкри, че вчера е гостувал в гоцеделчевското село Рибново в Община Гърмен за откриване на новия корпус на училище „Йордан Йовков“. Поставен е бил и барелеф на големия наш писател.

В следващия момент конституционният съдия остави водещата на „Лице в лице“ Цветанка Ризова без думи.

Много ви моля, бТВ, пратете един екип в това училище, защото такова друго няма. Нито една от така наречените елитни софийски гимназии не може да се доближи до това, което е направено в село Рибново. Нови сгради, увеличаващ се брой деца, навсякъде се оплакваме, че извън София децата намаляват и закриваме училища, а в Рибново се направиха две нови сгради, започна Семов.

Влезте, да видите как изглеждат кабинетите по всички предмети. По-модерни от всяка аудитория на Софийски универститет, не просто чистота и ред. А как са изрисувани стените на училището - с цялата българска история и всички значими личности на България. Какви мъдри мисли са написани по стъпалата, а когато се качват децат и четат мъдри мисли, вървят нагоре, добави професорът.

Тоест, възможно е в България да се правят и постигат много значими резултати, но ни пречат две неща. Едното е чакането друг да ни оправи, а другото е, че търсим винаги виновника навън. На нас все някой друг ни е виновен, ние сме земята на невинните, поради което нито ги наказваме виновниците, нито ги променяме правилата, така че да нямаме следващи виновници, завърши по бТВ проф. Атанас Семов.

