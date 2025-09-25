Политика

Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир! Няма да стане! Нашата мисия са хората и техният дневен ред!

Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, заяви лидерът на ДПС

25 сеп 25 | 12:35
Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения. 

Това заяви лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски в изявление.

Ето и цялото изказване на лидерът на ДПС:

Като уважаваме правото на всеки да изразява гражданската си позиция, напомняме, че политическото доверие се печели на избори и в парламента! 

Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници. 

Призоваваме всички наши симпатизанти от цялата страна да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било! 

Защото това е истинското лице на ПП-ДБ - те са готови да рискуват гражданския мир, като провокират безредици! 

Те са готови да провалят благосъстоянието на държавата, на хората, с доноси и измами - както се опитват сега да лишат българските граждани от 6 млрд по ПВУ! 

Това не е дневният ред на хората - техният дневен ред е да имат добри доходи, добро качество на живот, да имат вода, да си нахранят и изучат децат, да имат качествено здравеопазване и сигурни домове! Това е дневният ред на хората! 

И отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това! 

Затова ДПС-НОВО НАЧАЛО ще бъде в парламента, ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното - ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия! 

