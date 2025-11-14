Решено! Избраха особен управител на "Лукойл"

Румен Спецов официално бе назначен за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Правителственото решение е прието неприсъствено, съобщиха от правителствената пресслужба.

По-рано днес министърът на икономиката Петър Дилов предложи Румен Спецов за особен управител на бургаската рафинерия „Лукойл“.

От думите на Дилов стана ясно, че коалицията била съгласна с номинацията. Отделно самият Спецов дал своето съгласие да заема позицията.

