Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората! Ще ги разобличавам безкомпромисно!

Разрушителното поведение на опозицията в българския парламент, на все още президента и неговата клика, както и охранените соросоидни фигуранти, неолиберални активисти и обикновени тарикати ескалира в последните дни до нива, които налагат един много ясен и категоричен отговор от подкрепящото редовно избраното българско правителство мнозинство в парламента. Това заяви лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски.

Ето какво още каза той:

С цялата отговорност за това, че стабилността и сигурността на държавата в изпълненото с напрежение съвремие, силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората.

Като лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО аз се ангажирам да отстоявам, както винаги съм го правил, правата на всички български граждани и да не допуснем - аз и моята парламентарна група, подмяната на вота на избирателите и замяната на дневния ред на хората, с този на провалени и несъстояли се политически проекти и техните лидерчета.

И няма да оставя фалшиви спасители за пореден път да ги излъжат - ще продължа да ги разобличавам, защото хората трябва да знаят истината! Радев и неговите авери да не забравят, че лицемерието и лъжите се наказват тежко от хората, чието доверие търгува за личната си изгода и чиито надежди яздят безскрупулно!

Екзалтирани и превъзбудени похитители на общественото мнение, морал и ценности по даден знак, синхронизирано манифестират в националните медии, удобно предоставили ефира си за разгръщането на пошла пропаганда. Пропаганда, която се опитва да тласка държавата към беззаконие и анархия.

Акцентите и гледната точка са диктувани от лица със съмнителен морал, доверие, заключено в шепа сподвижници и нулева отговорност, които раздават присъди от екрана и социалните медии.

По тяхна команда мейнстриймът и телевизионните ефири действат синхронизирано, пропагандирайки лъжите и манипулациите им.

Дори бруталното политическо убийство на младия американски консервативен лидер Чарли Кърк, което е страшната аларма за опасностите, които носят политическото насилие и политическият екстремизъм, беше посрещнато с извратено задоволство от соросоидните неолиберали, без свян и страх от Бога.

В техните статуси, изявления, медийни презентации и митингаджийски слова никога няма да бъдат чути теми, свързани с разрешаването на реалните проблеми на хората! Нещо повече - те не се интересуват и не забелязват обикновените хора. Не знаят нищо за техните съдби, проблеми, теми и желания. Не знаят нито къде, нито как живеят.

Затова доверието към тях се топи като ланския сняг.

Защото те са гротескните трубадури на фалшивия протест, системно рушащи доверието в институциите и всяващи раздор и омраза в обществото.

Но след като близо 5 години те имаха шанса да управляват и се докажат пред хората, но се провалиха - те няма никога повече да успеят с лъжите и манипулациите си. Те са неспособни на парламентарен дебат или на достойна политическа битка. Те не правят нищо друго и затова са абсолютно безполезни за хората.

И ние от ДПС-НОВО НАЧАЛО сме гаранта, че никога няма да поставим личностните или партийните си интереси над интересите на държавата и хората, затова правителството и институциите могат и трябва да разчитат на нашата подкрепа, докато работят в полза на държавата и хората.

