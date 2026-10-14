Пеевски: Готвят грабеж от магистрали и мантинели. Ще осветим всичко! (ВИДЕО)

"Най-важното, което се чу, е, че трябват средства за отбрана. Чуваме, че се готвят огромни - милиардни харчове. Единствено изчакват да няма скандали с медиите и с опозицията, да минат изборите, за да не навредят на техния кандидат за президент. И след това ще започне едно безумно харчене през АПИ, през Шишков и пълнене на касите на олигарсите и на един кръг фирми". Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание (НС).

"Ще направим предложение всичките тези милиари, които са ги подготвили да си напълнят касите, да отидат за отбрана, да отидат за българските граждани, за тяхната сигурност. Отделно - за енергийни компенсации, за компенсации на огромните, високи цени - чудовищни, на храните. И да спре харченето", разкри лидерът на ДПС.

"Нали дойдоха със заявката, че ще променят нещата! Какво променят? Готви се подписване на анекси за "Хемус" на три пъти по-високи цени. Това промяна ли е", възмути се Пеевски.

Какво променят? Увеличават с 300% цените, мантинелите - със 160%. Всичко е на тъмно, всичко е камуфлирано. Това приключи! ДПС ще осветлява всичко, което искат да приберат", заключи Делян Пеевски.