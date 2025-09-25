Парламентът обсъжда състоянието на отбраната и въоръжените сили

Днешното заседание на Народното събрание предвижда разглеждане на два основни документа – Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2024 г. и Доклад за изпълнението на Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. за същата година. Те са включени съответно като пета и шеста точка от дневния ред.

Кадрови недостиг и ограничено финансиране

Първият доклад подчертава, че въпреки предприетите мерки, недокомплектът сред военнослужещите остава сериозен – към края на 2024 г. той достига 21,8 процента, а доброволният резерв е попълнен едва на 16 процента. Отбелязва се известно подобрение, свързано с увеличението на възнагражденията на военните със средно 30 процента, което е привлякло три пъти повече кандидати за някои войнишки длъжности и е повишило интереса към висшите военни училища.

В документа се посочва и поетапното нарастване на разходите за отбрана, които през 2024 г. достигат 2% от БВП, но това се смята за недостатъчно. Според анализа финансирането трябва да се увеличи до поне 2,5–3% от БВП, за да се постигнат приоритетите на отбранителната политика.

Модернизация и други решения на парламента

Вторият доклад – за изпълнението на Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. – отчита напредък по 13-те основни проекта за модернизация на армията. Въпреки увеличените разходи, те все още не осигуряват необходимия ресурс за реализиране на ключови способности, като превъоръжаване, техническа модернизация и постигане на целите на НАТО от 2021 г.

В дневния ред на парламента са включени още първо четене на промени в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици, проект за преименуване на частното Висше училище по сигурност и икономика в Пловдив в Академия по национална и информационна сигурност, както и няколко ратификации на международни документи.

