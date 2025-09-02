Лъсна запис от самолета на Урсула! Чуйте както казва пилотът

GPS-ът на самолета, с който шефката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен дойде у нас, наистина е имал проблем

Това става ясно от запис на разговора между пилота на самолета на Урсула фон дер Лайен и диспечера от кулата на летището в Пловдив. Той потвърждава, че GPS сигналът при кацането е бил заглушен. Записът бе публикуван в специализирания сайт за следене на диспечерските указания live-atc.net.

Ето целия разговор между пилота и диспечера:

Пилот: Изглежда, че имаме проблем с GPS, можем ли да завием за финален инструментален заход?

Диспечер: Преминавате по следващи процедури. Ако искате завийте по инструментален заход X-Ray. Процедурното снижение е по същия профил и ще докладваме: Papa Delta 606, напълно установен радиосигнал.

Пилот: Добре, ще се опитаме да продължим по GNSS точките и ще ви уведомим за X-53G.

Pilot of the aircraft carrying president von der Leyen experienced GPS issues as they approached Plovdiv airport, Bulgaria Sun Aug 31.



Recordings of tower and plane comms are clear.



Transponder reported good GPS-signal and is likely separate from the instrument pilots used. pic.twitter.com/STHERzcDdX — auonsson (@auonsson) September 2, 2025

В понеделник редица български политици и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков опитаха да обявят за фалшива новината за заглушаване на GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен, която бе разпространена първо от "Файненшъл таймс". Заглушаването бе потвърдено и от Министерския съвет на България.

Шведският сайт Flightradar24, който показва на карта информация в реално време за полетите на самолетите, обаче съобщи, че според техните данни транспондерът на самолета е отчел добро качество на GPS сигнала от излитането до кацането. Казват и че полетът е бил планиран да продължи 1 час и 48 минути. Всъщност е продължил 1 час и 57 минути. Прилагат и снимка от траекторията на полета, от която се наблюдава, че прекъсвания на GPS сигнала няма.

В неделя при кацането на самолета на шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен край Пловдив имаше проблеми с GPS навигацията.

Българските власти са информирали Брюксел, че в инцидента със самолета на шефката на ЕК става дума за "явна намеса от страна на Русия", стана ясно от коментар на говорител на комисията. От Министерски съвет обясниха, че "наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите" и поради това са осигурили "безопасно и надеждно кацане" на шефката на ЕК.

GPS навигационната система е била деактивирана и самолетът на председателя на Европейската комисия кръжал над летището. Машината е била насочена към наземната навигационна система и кацнала със 7 минути закъснение. Фон дер Лайен бе на визита в България, като посети ВМЗ в Сопот заедно с българския премиер Росен Желязков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

В своя позиция до медиите председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов призовава за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, както и за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС. И нарече инцидента "хибридна руска атака"

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала.

Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс посочи, че ЕС ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане.

"С категоричност можем да кажем, че не става въпрос за кибератака. Москва отричаше, че има руски войски в Крим. Така че изобщо какво говори Руската федерация няма абсолютно никакво значение", коментира вътрешният министър Даниел Митов.

