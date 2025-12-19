Когато тишината на разума заглуши шума на улицата

Колкото и Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и цялата им трупа да се опитваха да нахъсват протестиращите, площадите вече не са оглушителни. А докато подменят дневния ред на България с крясъци, че най-важните проблеми в държавата са охраната на Пеевски и кабинетът му 222А, се случи онова, от което българите се страхуваха най-много – цените вече полетяха в небето. Новото предпразнично увеличение вече е факт.

Истината за липсата на достатъчно контрол в цените през последните 6 месеца и занапред, лъсна на консултациите при Румен Радев. Голямата новина от тях не беше нито Деница Сачева, която като редник Джейн обясни на кой генерал служи, нито ген. Атанас Атанасов, който изненадващо наруши добрия тон, за да попита домакина с кого разговаря – с президента или с конкурента.

Без надмощие и морален съд

Новините дойдоха от срещата на Радев с ДПС-Ново начало. На „Дондуков“ 2 тишината на действията победи шума на лицемерието, за да направи срещата особено значима. 30 години преход ни научиха, че когато в българската политика няма истерия, се случва пренареждане. В залата нямаше надмощие, нямаше морален съд, нямаше и пози. Двете страни говореха за държавата така, както се случва, когато времето на етюдите е приключило.

Радев отчете, че ДПС-Ново начало не е управлявало, а само е подкрепяло. И изрече суровата истина: „Това правителство не взе достатъчно мерки срещу спекулата“. Съгласен съм с вас, отговори Йордан Цонев. Ден по-късно с това се съгласи лидерът на БСП Атанас Зафиров, а шефът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, макар и с войнствен към Радев тон обясни, че иска поне 6-месеца буферен период, за да свикнат хората с новата валута.

Лимитите на конфронтация са достигнати

Срещите при Радев освен, че бяха политически пиар за партиите и че показаха невъзможността този парламент да продължи, дадоха и друг невидим знак - лимитите на конфронтация вече са достигнати и е време политическите актьори да търсят не легитимация чрез шум, а чрез решения.

Разбира се, „Промяната“ не осъзна това. И Ивайло Мирчев шокиращо обяви, че ще раздава шамари и юмруци, че ще влезе с хамали в парламента, за да изнесе Пеевски. Е, после разбра, че трябва да внимава какво си пожелава.

В сряда и той, и цяла България видяха един преобразен Пеевски. Той не просто отвори „мистичния си кабинет“, но и го превърна в Музей на сглобката, за да не забравят Ивайло Мирчев, Асен Василев, Кирил Петков, Лена Бориславова, Николай Денков и компания къде 9 месеца пиха турско кафе, кои закони приемаха с Пеевски и ГЕРБ, как промениха заедно конституцията, как заедно защитаваха Украйна и разговаряха със Зеленски.

Огромни фото пана в Музея показаха и разменените есемеси, и общите снимки. Нещо повече – Пеевски направи това, което никой от тях не очакваше - извини се на избирателите за проявената от депутати на ДПС словесна агресия. Ден по-късно Делян Пеевски не само сам се отказа от охраната на НСО, независимо от сигналите за заплаха за сигурността му, но и подкрепи внесеното на пожар от Асен Василев предложение за еднократна 5-процентна индексация на бюджетните заплати, направено под страх от народния гняв. Сумата няма да компенсира изпарилите се високи доходи в проваления бюджет, но е скромна помощ в идващите с бясна скорост трудни дни.

Пеевски свали напрежението, Мирчев вдигна агресията

Докато Пеевски свали напрежението в тона, агресията на Мирчев зарази Радостин Василев. Лидерът на МЕЧ – отломка от ПП-ДБ, нападна депутата от ДПС-Ново начало Гюнай Далооглу, започна да го рита и бие с юмруци в лицето и в корема, сипейки най-грозни ругатни. Ден по-късно в бТВ Василев не само не се извини, но обяви, че „долната измет разбира само от физическа разправа“ и обеща „голям бой“.

Истината е, че агресията не е и не може да бъде решение. Историята го е доказала. Но те – ПП-ДБ и отломките им, са с дефицити: не четат.

Колкото и да им е неприятно, тежката истина изрече отново Пеевски.

Трудните дни

"Обръщам се към всички хора в България. Положението е много тежко от падането на това правителство. Януари и февруари ще е много тежко. През следващите 6 месеца хората трябва да го знаят. Виновни са ПП-ДБ“, категоричен бе той.

Със сигурност в трудните дни българите, особено в малките населени места, ще оценят резултата от идеята на Пеевски „Магазин за хората“. Въпреки ироничните коментари опашките пред щандовете се извиха още в първия ден, а повалите и благодарностите не стихват.

Изборите чукат на вратата. И те ще покажат какво наистина искат хората – крясъците на устата или тишината на разума. ПП-ДБ може да се изненадат. Но, както знаем – те са с дефицити.

