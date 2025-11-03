Кмет посегна на най-милото на депутатите

Кметът на район "Средец" Трайчо Трайков посегна на най-милото на депутатите - паркинга им. Администрацията на Народното събрание е поставила сигнални ленти на три места около сградата, написа Трайков във фейсбук и поиска преместването на паркинга. Преди дни той предупреди, че сградата на парламента на пл. "Народно събрание" 2 се разпада.

"Бих искал депутатският паркинг (маскиран като зона за сигурност) да се премести от площада до катедралата на свободната площ източно от НС, откъм Ректората, където наистина си е зона за сигурност", посочи още той.

Ето целия пост на Трайчо Трайков:

В отговор на предписанието ни за незабавно обезопасяване, администрацията на Народното събрание е поставила сигнални ленти на три места около сградата и е изпратила до медиите информация за свършеното от 2023 г досега. Вероятно ще я получим и по официален път, каквато е практиката. С оглед на сложните законови процедури е напълно възможно да е извършена значителна по обем работа, която не се вижда, но ще продължим да следим ситуацията.

В този ред на мисли, положението с бившата германска легация (стария Нотариат) е още по-сериозно и там също чакаме спешни действия от държавата в лицето на МК.

В директното включване по БТВ преди малко казах, че в никакъв случай не бих искал да се стига до заповед за забрана на ползване на сградата на Народното събрание. По-скоро бих издал заповед за задължително ползване, ако можех!

Също така бих искал депутатският паркинг (маскиран като зона за сигурност) да се премести от площада до катедралата на свободната площ източно от НС, откъм Ректората, където наистина си е зона за сигурност. Сегашното му местоположение се пада в район Оборище и с колегата Георги Кузмов - Кмет на район "Оборище" сме абсолютно единодушни по въпроса.

