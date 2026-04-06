Политика

Иранският посланик отиде във Външно министерство. Ето какво се случи

България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през Ормузкия проток

06 апр 26 | 21:16
Мира Иванова

България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през Ормузкия проток при среща между представители на МВнР и посланика на Иран в България Алиреза Ирваш.

България отново е изразила своето категорично несъгласие с нанасянето на удари от иранска страна по държавите от Залива и е призовала Иран да възстанови свободното корабоплаване през Ормузкия проток, добавят от ведомството.

По време на срещата иранският посланик е поставил въпроса за предназначението на американските самолети, позиционирани на летище "Васил Левски". Генералния директор на "Двустранни отношения" в МВнР Петко Дойков е заявил, че България не участва във войната, самолетите не се използват за бойни действия и над България нито прелитат, нито се зареждат бойни самолети, участващи във военни действия.

Двете страни изразиха общо желание и занапред каналите на комуникация да останат отворени, добавят от МВнР

На 1 април заместник-министърът на външните работи Марин Райков заяви, че на Иран е било и ще продължи да бъде ясно заявявано, че България не е във война и не предстои да влиза в подобен сценарий.

По-рано днес Ройтерс съобщи, че Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток. Той е бил изготвен от Пакистан и снощи е бил предаден на Иран и на САЩ. Планът предвижда двустепенен подход с незабавно прекратяване на огъня, последвано от всеобхватно споразумение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай
1 Коментара
Жони
преди 1 час

България винаги е била на губещата страна.Хубавата новина е,че в която империя е била България всее умряла познайте чии ред е?))))))

Откажи