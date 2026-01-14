Дамска изненада от ПП- ДБ, Радев поряза мераците им

Връчването на втория проучвателен мандат започна с изненада и завърши със сблъсък на позиции за честността на изборите и отговорността за политическата криза. Вместо формалната процедура, срещата в президентството бързо се превърна в сцена за взаимни критики между ПП-ДБ и президента, на фона на протести и вече предизвестен отказ от съставяне на кабинет.

Гафът и първият сблъсък

В президентството пристигнаха Надежда Йорданова, Асен Василев и Йордан Иванов, но мандатът за всеобщо учудване мандатът взе дамата. Първата изненада дойде от президента Румен Радев, който се обърна към делегацията с думите: „Заповядайте да обявите вашия кандидат за служебен министър-председател“. Йорданова настъхна и подчерта, че ѝ е възложено единствено формално да приеме и да върне неизпълнения мандат.

Тя използва момента, за да говори за честни избори и да анонсира нов протест на ПП-ДБ, което даде тон на по-острия разговор.

Протести отвън и твърда позиция отвътре

Около десет минути преди 10:00 ч. делегацията на Продължаваме промяната-Демократична България влезе в президентството, докато пред „Дондуков 1“ се бяха събрали протестиращи, които ги освиркваха.

От коалицията вече бяха заявили, че ще върнат мандата веднага – както направиха по-рано и от ГЕРБ-СДС чрез премиера в оставка Росен Желязков. Йорданова повтори официалната позиция, че решението е мотивирано от липсата на възможност за формиране на реформаторско мнозинство в 51-вото Народно събрание и от искането на протестите за незабавни честни избори. Тя подчерта, че най-бързо отчетеният и с най-малко нарушения вот е бил при 100 процента машинно гласуване и заяви, че ПП-ДБ ще се противопоставят на въвеждането на сканиращи устройства.

Отговорът на Радев и стеснените опции

След като Йорданова формално върна неизпълнения мандат, Радев отбеляза, че с този ход опциите за съставяне на правителство се стесняват още повече. Той настоя политическите лидери да проявят отговорност и да спрат да му казват кога да насрочва избори, като подчерта, че основната задача на партиите е да работят за честен и прозрачен изборен процес. С това вторият мандат приключи почти веднага след началото си, а президентът вече трябва да избере на коя от останалите седем парламентарни сили да връчи последния проучвателен мандат – при все по-ясна перспектива за нови предсрочни избори.

