Ертен Анисова: Хората са най-важни за ДПС-Ново начало

И през новия политически сезон хората ще са най-важни за ДПС – Ново начало, казва за радио "Добруджа" народният представител от област Добрич Ертен Анисова.

"ДПС – Ново начало е предвидим политически партньор що се отнася до приоритетите на партията и поетите ангажименти спрямо нашите избиратели. Нашият основен фокус отново ще е върху проблемите на хората и най-важната ни задача ще е да търсим решенията на тези проблеми.



Както нееднократно е подчертавал лидерът на ДПС и ПГ на ДПС – Ново начало г-н Делян Пеевски – „Имаме една мисия - да променяме нашите населени места и да помагаме на хората“. В тази връзка и през новия политически сезон на дневен ред за решаване са проблемите с осигуряване на трудова заетост на хората в малките населени места, повишаване на техните доходи и стандарт на живот, осигуряване на достъпни цени на хранителните стоки, преодоляване на водната криза в страната, изграждане на достъпна инфраструктура, развитие на здравните и социални услуги по места.



Що се отнася до предстоящия пореден вот на недоверие към правителството, позицията на ДПС – Ново начало отново е ясна и категорична – ще подкрепяме правителството, докато работи за хората. Важно е да си вършим работата, за която са ни пратили в парламента, а не да пилеем време и енергия във взаимни нападки и обвинения.



Новото начало вече се случва в цялата страна, то е обречено на успех, защото целта на общите ни усилия е добруването на хората, служба в интерес на обществото и бъдеще за силна и сигурна България."



