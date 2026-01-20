Доган върна жеста на Радев

Почетният дерибей Ахмед Доган върна жеста на Румен Радев. Броени дни, след като в качеството си на президент Радев избра доганистите, за да им връчи третия мандат за съставяне на правителство, дерибеите изразиха своята благодарност, обявявайки безрезервната си подкрепа за новия играч на партийния терен.

Поздравления, г-н президент! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас, пише в публикация на партията във Фейсбук.

"Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България", гласи поздравът на дерибея Доган.

