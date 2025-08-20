Делян Пеевски се срещна с бившия министър-председател на Р. Турция Бинали Йълдъръм

Лидерът на ДПС Ново Начало Делян Пеевски проведе среща с бившия министър-председател на Р. Турция Бинали Йълдъръм (2016–2018).

Йълдъръм е на работно посещение в България днес, където по-рано се срещна с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и с вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Бинали Йълдъръм е 27-мият и последен министър-председател на Турция от 2016 до 2018 г., председател на Великото народно събрание от 2018 до 2019 г. Той е бил лидер на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) от 2016 г. до 2017 г.

Йълдъръм бе и кандидатът на партията на президента Ердоган за кмет на Истанбул.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com