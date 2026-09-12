Всичко за Бинали Йълдъръм

Следете всички новини, анализи и коментари за Бинали Йълдъръм. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Свят Любопитно
Борисов се среща и с Ердоган

Борисов се среща и с Ердоган

Веднага след предвидената за днес среща между премиера Бойко Борисов и турския му колега Бинали Йълдъръм, Борисов ще се срещне и с турския президент Р...

26 август | 7:51
0 коментара
18148
Борисов на среща с Йълдъръм

Борисов на среща с Йълдъръм

Премиерът Бойко Борисов ще разговаря днес с турския си колега Бинали Йълдъръм. Двамата ще се срещнат в Истанбул, а искането дойде от страна на южната...

26 август | 6:05
0 коментара
6124
Секретарят на Ердоган

Секретарят на Ердоган

Новият турски премиер Бинали Йълдъръм подкрепя сегрегацията и цензурата в интернет Твърдата ръка на турския президент Реджеп Ердоган за пореден път у...

26 май | 20:25
0 коментара
7691