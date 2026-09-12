Делян Пеевски се срещна с бившия министър-председател на Р. Турция Бинали Йълдъръм
Йълдъръм е на работно посещение в България
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Йълдъръм е на работно посещение в България
Участваха Ерол Мюмюн, Нида Ахмедов, Неджми Али, Мехмед Атаман
Милиони турски избиратели гласуват днес на повторението на изборите за кмет на Истанбул
Министър-председателят Бойко Борисов присъства на откриването на третия мост над Босфора Българският премиер Бойко Борисов пое ангажимент да посредни...
Няма да приема България да е буферът между Турция и Европа. Не си представям как на Летище София ще започнат да ни връщат бежанци от Европа. Това заяв...
Въпреки натиска от нелегални мигранти, етническият мир в страната ни е стабилен. Представители на различните етнически общности присъстват на всички н...
Веднага след предвидената за днес среща между премиера Бойко Борисов и турския му колега Бинали Йълдъръм, Борисов ще се срещне и с турския президент Р...
Премиерът Бойко Борисов ще разговаря днес с турския си колега Бинали Йълдъръм. Двамата ще се срещнат в Истанбул, а искането дойде от страна на южната...
Турция предлага на България двустранен механизъм за сътрудничество по мигрантския проблем. Това е заявил премиерът Бинали Йълдъръм в телефонен разгово...
„Най-малко 208 души са загинали, включително 60 полицаи, трима военнослужещи и 145 мирни граждани". Това обяви премиерът на Турция Бинали Йълдъръм, ци...
Военно положение и вечерен час бяха въведени в Турция, предаде АФП. Това стана, след като турската армия обяви, че е превзела властта в страната, за д...
Газпром заговори за евентуално възобновяване на проекта за строителство на газопровода "Турски поток" Анкара е готова да обезщети Москва за свалянето...
Турция и Германия са „двама много важни съюзници" и решението на Бундестага да признае кланетата на арменци в Османската империя като геноцид няма да...
Новият турски премиер Бинали Йълдъръм подкрепя сегрегацията и цензурата в интернет Твърдата ръка на турския президент Реджеп Ердоган за пореден път у...
Управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) номинира транспортния министър Бинали Йълдъръм за свой лидер и за премиер на Турция. Това с...
Министърът на транспорта Бинали Йълдъръм е с най-големи шансове да оглави управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието, пише вестник...
Работна среща между министрите на транспорта на България и Турция Данаил Папазов и Бинали Йълдъръм ще разрешава новия проблем с драстичното повишаване...
Километричните колони от камиони на турската граница изчезнаха. Два телефонни разговора между министрите на транспорта на България и Турция Кристиан К...