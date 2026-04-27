Цветанов каза тъжната истина за провала на ГЕРБ

Цветан Цветанов коментира драматичната промяна в политическата картина след изборите. Според него ключов фактор за резултата е неспособността на политическите сили да осигурят стабилност и да решават реалните проблеми на хората през последните години.

"Те се концентрираха в това как да уреждат правомощията на президентската институция, но не да решават проблемите на българите", обяви в ефира на "Лице в лице" по bTV бившият втори човек в ГЕРБ и бивш вътрешен министър в правителства на Бойко Борисов.

"Всичките партии се концентрираха повече да говорят обидни квалификации и невъзможност за партньорство и загубиха периферията от техните гласоподаватели. Консолидираха само твърдите си ядра", коментира Цветанов и даде пример с ГЕРБ, която според него е загубила връзка с хората: "ГЕРБ не показа политическа воля за решаване на реалните проблеми. Този диалог е нарушен. Всеки се спасява поединично."

"Президентът Радев беше възприет в голяма част от обществото като нещо по-различно и като жертва на всички тези политически сценарии на статуквото", коментира Цветанов. По думите му значителна част от гласовете за новия победител – около 740 000, идват от преливане от други партии.

Според Цветанов именно промените в Конституцията и други, свързани с отнемане правомощията на президентската институция, са създали повече комфорт на Радев.

Той обаче предупреди Радев, че очакванията към него са големи и доверието може лесно да се изпари. По думите му хората очакват бързи и ефективни мерки от новата формация.

Цветанов обяви още, че определящи за бъдещето на новата партия ще са местните избори през есента на 2027 г.

