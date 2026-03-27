БСП бие тревога за цените! Свиква парламента

БСП бие тревога за цените! Свиква парламента
27 мар 26 | 12:04
Мира Иванова

Парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА се обърна към парламентарно представените в 51-то Народно събрание партии с искане за подкрепа за събиране на необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание на 1 април.

В писмото си до другите парламентарни групи социалистите посочват като причина провеждането на изслушване на министъра на финансите и на министъра на икономиката относно предприетите мерки за ограничаване на нарастването на цените на горивата в страната.

Припомняме че Изпълнителното бюро на БСП заяви категорично че предприетите мерки са недостатъчни. Социалистите очертаха в своята позиция мерките, които са взети от други държави от ЕС:

•                  Гърция - таван на печалбата на супермаркетите и бензиностанциите.

•                  Италия, Хърватия и Унгария - таван на цената на литър дизел.

•                  Намаляване на ДДС на бензина и дизела в Испания, а в Италия намаляване и на акциза.

•                  Германия обсъжда строги правила на определяне на цените.

•                  От днес има информация и че Австрия налага таван на цените на горивата.

Автор Мира Иванова

