БСП бие тревога за цените! Свиква парламента

Парламентарната група на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА се обърна към парламентарно представените в 51-то Народно събрание партии с искане за подкрепа за събиране на необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание на 1 април.

В писмото си до другите парламентарни групи социалистите посочват като причина провеждането на изслушване на министъра на финансите и на министъра на икономиката относно предприетите мерки за ограничаване на нарастването на цените на горивата в страната.

Припомняме че Изпълнителното бюро на БСП заяви категорично че предприетите мерки са недостатъчни. Социалистите очертаха в своята позиция мерките, които са взети от други държави от ЕС:

• Гърция - таван на печалбата на супермаркетите и бензиностанциите.

• Италия, Хърватия и Унгария - таван на цената на литър дизел.

• Намаляване на ДДС на бензина и дизела в Испания, а в Италия намаляване и на акциза.

• Германия обсъжда строги правила на определяне на цените.

• От днес има информация и че Австрия налага таван на цените на горивата.

