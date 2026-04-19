Борисов бие аларма! Масово бърникат машините

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов упражни правото си на глас с хартиена бюлетина в Банкя.

"Според мен има малък шанс за съставяне на правителство. ГЕРБ няма да участва в коалиции. Тези, които си позволяват, да говорят как няма да се коалират с ГЕБР, никой не им е давал съгласие, аванси, че това ще се случи. Ние направихме компромисите за сглобки и тройни коалиции. Не виждам с кого можем да се коалираме в момента. Нека да изчакаме резултатите", каза Борисов пред журналисти.

"С Копринков и Радев модела няма да се коалирам, нито да участвам. Не гледам предварителните резултати,. В страната има масов провал на машините. Точно където предупредихме, че батериите бъркат изборите. Сега една частна фирма обикаля и пипа с отвертки машините. Не искам да коментирам какви са тези хора, проверявани ли са, има ли манипулации. Но факт е, че това, което предупредихме, масово се случва", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Потвърдих, че ако има лидерски дебат , ще участвам. Сериозните теми не се коментират, защото при ГЕРБ е ясно - пълна подкрепа за Украйна. Надявам се да има мирен процес в Иран след усилията на Тръмп. Явно е имало подготовка за ядрена бомба. Близо половин тон. Дали е вярно или не - дезинформацията е много голяма, не мога да се ориентирам. Ако в Пакистан се проведе форум на най-високо равнище, ще е от полза. Това, което се случва в Украйна е ужасно за самите украинци и Европа", изрази надежди Борисов.

"Имаме много ясна външна политика. Ние заведохме държавата в еврозоната, където котвата е много сила в момента. Надявам се, че тя ще удържи и няма да ни отнесе на изток", подчерта той.

"След тази една година, в която свършихме всичките важни неща за държавата, и понесохме щети, ние компромисите си ги направихме. Сега ако някой иска подкрепа за закон или нещо друго, вече няма да подкрепяме както бе в сглобката", каза още той.

"Като знам как действаха ПП-ДБ в сглобката, те искаха да разделим на три, после на две. Искаха Румяна Бъчварова да стане вътрешен министър, аз не се съгласих. Единствено и само. Те казват, че не е имало и среща в манастира. Никога не съм искал позиция за Калин Стоянов. Той успя да се отскубне от това, което живота му причини. Но той може да го потвърди", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Когато се прави голям обир, винаги се пращат полицаите на друго място. Когато се подготвя голямата кражба на вота, ние имаме кметове м, викат ги и им казват да не се занимават с политическа дейност. В същото време закараха бюлетини в Шумен, в Добрич, които бяха компроментирани. Ами ако не бяхме ги видели", попита той.

"ГЕРБ няма да участва в коалиции. Ще бъдем конструктивна опозиция. Ще участваме в реформите на съдебната власт, но първо ще мислим. ПВУ бе абсолютно провален план. Днес призовавам всички наши симпатизанти да гласуват. Това е глас народен, глас божи. Повече експерименти с партията няма да правим", призова Борисов.

"Изключително проевропейска позиция, за Украйна, за ЕК, за силна Европа, за силна България в силна Европа. Това е ГЕРБ", заяви Борисов, правейки препратка към слогана на ПП-ДБ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com