Атанас Зафиров се произнесе за бюджета и правителството

Правителството успява по един много добър начин да съчетае най-доброто и от лявата, и от дясната политика и бюджетът за 2026 г. го показва, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров в ефира на Би Ти Ви.

Според Зафиров правителството ще изкара целия си мандат.

По думите му бюджетът е реалистичен и не е популистки. В бюджета има много големи политики, което е добре, и по време на криза точно такъв трябва да бъде подходът - първо трябва да се помисли за хората и после за по-големите неща. Дори за физическото им оцеляване, защото в момента става въпрос за физическо оцеляване на големи групи от хора в нашето общество - уязвими общности, майки с малки деца, пенсионери, коментира вицепремиерът.

На въпрос щеше ли БСП да напусне управлението, ако минималната работна заплата беше останала 605 евро, Зафиров отговори, че "този разговор ние не сме го водили, но с голяма степен на вероятност мога да кажа, че ако част от нещата, на които настоявахме, не бяха приети, със сигурност тази дилема щеше да стои пред нас".

Зафиров посочи, че майчинството за втората година се вдига с близо 15% от 780 лева на 900 лева.

Разглеждайте това увеличение като грижа за бъдещето и като загриженост за бъдещите пенсионери, каза вицепремиерът относно увеличението на вноската за пенсия с 2% от 2026 г. В пенсионната система средствата не достигат. Състоянието ѝ налага такава мярка, каза още той. Тази мярка е свързана с още една - вдигането на максималния осигурителен праг. Искахме това вдигане да бъде значително по-високо – то е само с 200 лева, но въпреки всичко ще донесе допълнителни средства в пенсионната система, които ще облекчат положението, обясни виципремиерът.

Ще бъдат увеличени хазартни данъци с 5%, а данък „дивидент“ от 5 на 10%, каза още Атанас Зафиров.

Според вицепремиера смяната на председателя на парламента беше политически обоснован ход. Аз го наричам по-скоро една техническа смяна, но обаче със силен политически заряд.

