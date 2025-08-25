Общество

Жестока катастрофа! Пиян с кола удари автобус

Тестът за алкохол на водача е отчел 2,2 промила

25 авг 25 | 10:09
Иван Ангелов

Автомобил се вряза в автобус между Севлиево и Габрово, предаде бТВ като се позова на "неофициална информация".

Инцидентът се е случил вечерта на 24 август.

Шофьорът на колата е около 20-годишен. Тестът му за алкохол е отчел 2,2 промила.

По информация на телевизията той няма свидетелство за управление, въпреки че твърди, че има книжка, изкарана в чужда държава, която обаче не е представил на органите на реда.

Шофьорът на автобуса не е бил под влиянието на алкохол.

По случая е образувано досъдебно производство, потвърдиха от МВР. Но отказаха да дадат повече детайли около случая към момента.

Автор Иван Ангелов

