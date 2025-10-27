Жълт код за валежи в цяла България! На места ще е и по-зле

Преди обяд дъжд ще вали почти в цялата страна, като валежите ще обхванат и Източна България. След обяд от северозапад те ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Интензивни и значителни по количество ще са валежите в отделни райони от Южна и Източна България. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг. След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно, на места валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури, както и температурата на морската вода ще бъдат 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмица напред

Във вторник ще остане ветровито, с променлива, по-често значителна облачност. На места от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а дневните ще останат без съществена промяна. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. Още в сряда северозападният вятър ще отслабне, а в четвъртък ще придобие южна компонента.

В средата на седмицата сутрин ще е студено, на места в котловините минималните температури ще са близки до нулата и ще има условия за слана. Дневните температури ще се повишат и максималните в повечето места ще са между 15° и 20°. В петък и през почивните дни ще има по-значителни увеличения на облачността.

В събота на отделни места са възможни и слаби валежи. В неделя вятърът ще е от западната четвърт, слаб до умерен. Ще остане топло за периода, ще се повишат и сутрешните температури. В неделя в повечето места минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 18° и 23°.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com