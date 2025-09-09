Задават се невероятни температури. Изненада в планинините

Времето ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, за София – около 29 градуса.

В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат около 23 градуса на 1200 метра и около 16 градуса на 2000 метра.

По Черноморието времето ще остане предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат между 26 и 28 градуса. Морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето – 3-4 бала.

Над по-голямата част от Балканите ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има над западните райони на полуострова. Очаквани дневни температури: София – 29 градуса, Истанбул – 27, Солун – 30, Атина и Белград – 31 градуса, Букурещ – 32, Скопие – 33.

