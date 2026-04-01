Времето се обръща - облаци, валежи и захлаждане

Денят започва със значителна облачност и слаби валежи на места, главно в Южна България и планинските райони. След временно отслабване преди обед, следобед обстановката рязко ще се промени под влияние на средиземноморски циклон. Валежите ще се активизират от югозапад и постепенно ще обхванат по-голяма част от страната. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който допълнително ще засилва усещането за хладно време.

Дъждът се завръща със нова сила следобед

Преди обяд валежите ще са слаби и на отделни места, но следобед ще настъпи съществена промяна. Под влияние на циклоналната обстановка дъждът ще се усилва и ще обхваща все повече райони. Температурите ще останат ниски за сезона - между 10° и 15°, като в София ще са около 10°.

Сняг в планините и силен вятър по върховете

В планинските райони времето ще бъде изцяло облачно, със валежи на много места. Те ще станат по-продължителни във втората половина на деня. Над 1300 метра валежите ще бъдат от сняг, което ще доведе до зимна обстановка по високите части. Ще духа силен вятър от изток-югоизток. Температурите ще бъдат около 5° на 1200 метра и около минус 1° на 2000 метра.

По Черноморието - облаци и слаб вятър

Над Черноморието облачността ще бъде значителна през по-голямата част от деня. Преди обяд по северното крайбрежие ще има повече слънчеви часове, но те бързо ще намалеят. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат около 10°-11°, а морската вода ще е със температура 8°-9°. Вълнението ще бъде около 2 бала.

Нощта носи обхватни валежи и ново захлаждане

През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна и ще продължат и през следващия ден. Най-значителни количества се очакват в Южна България и планините. Вятърът от североизток временно ще се усили, а температурите ще се понижат - минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните между 7° и 12°.

Постепенно успокояване и затопляне към уикенда

В петък и събота облачността ще остане предимно значителна, но валежите ще са по-слаби и на по-малко места. Вятърът ще отслабне, временно ще се ориентира от юг, след което ще се завърти от запад-северозапад. Температурите ще започнат да се повишават, като дневните стойности ще достигнат между 12° и 17°.

Слънце и пролетно затопляне в началото на седмицата

През следващите дни вероятността за валежи значително намалява. В неделя облачността ще се разкъса и бързо ще намалее. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад, а температурите ще се повишат осезаемо, като във вторник максималните стойности ще достигнат между 17° и 22°.

