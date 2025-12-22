Времето се обръща, носи изненада

Времето се обръща. Идва застудяване, която започва с падане на температурите и първа изненада - мъгли. Днес ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в югоизточните райони. В Югозападна България ще преобладава слънчево време. Ще е почти тихо, в източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 9°, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Странджа. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващите дни ще бъде предимно облачно. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните - между минус 2° и 3°, а максималните - между 5° и 10°.

Във вторник (23 декември) ще е почти тихо и на много места в низините и котловините ще остане мъгливо, слаби превалявания от дъжд ще има в крайните източни райони.

В сряда (24 декември - Бъдни вечер) дъжд ще превалява на места в Северна и Западна България. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от североизток, а през нощта срещу четвъртък и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух.

