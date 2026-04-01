УЕФА скърби за Боби Михайлов. Чеферин с лично послание

Европейската футболна централа изрази съболезнования по повод кончината на бившия президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. В официално писмо до настоящия президент на БФС Георги Иванов президентът на УЕФА Александър Чеферин подчерта значимостта на Михайлов за българския и европейския футбол. Той определи загубата като тежък удар за футболната общност. Посланието носи както институционална, така и лична емоция.

В писмото си Чеферин изразява дълбока тъга и отдава почит на кариерата на Михайлов, който оставя траен отпечатък както на терена, така и в управлението на футбола. Той напомня, че българинът е един от най-успешните играчи в историята на националния отбор с над 100 мача, а по-късно и дългогодишен президент на БФС и член на Изпълнителния комитет на УЕФА.

„Футболът е неразделна част от живота ни, но приятелствата, които създаваме чрез него, остават завинаги“, се казва в посланието, където Чеферин си спомня за Михайлов не само като колега, но и като близък приятел.

От името на УЕФА и лично от свое име, той поднася искрени съболезнования към семейството, близките и всички, които скърбят за загубата на Борислав Михайлов.

