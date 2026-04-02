Тир се обърна и запречи "Хемус"

Тежкотоварен камион се е обърнал на автомагистрала „Хемус“ и се е врязал в мантинелата. Това се случва малко след първия тунел по пътя от София към Ботевград. Движението в района е блокирано, има големи задръствания.

Тирът е заел двете платна на движение, затова се налага шофьорите да се движат само в една лента, аварийната. Камионът е попаднал и в едно от платната на насрещното движение.

Настилката е мокра заради обилните валежи, което е най-вероятната причина за инцидента.

Не се съобщава за загинали и пострадали. На място има екипи на полицията, които регулират трафика.

