Студ сковава страната, но вече се вижда кога идва затоплянето

Днес студеният въздух от североизток продължава да обхваща страната, като облачността постепенно ще се вплътнява и в повечето райони ще доминира облачно време. В южните части на страната се очакват временни разкъсвания и намаления на облаците, но като цяло денят ще остане мрачен и студен. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток в западните райони, а в източните ще се усеща по-осезаем север-североизточен вятър. Максималните температури в Северна България ще останат между минус 7° и минус 3°, в Южна ще се движат от минус 2° до 3°, а в София около минус 1°.

Планините под облаци и сняг

В планинските райони облачността ще бъде значителна, особено над Стара планина и масивите в Източна България. Сняг ще превалява в Странджа и на отделни места по билото на Стара планина. Над планините в Югозападна България и Родопите през деня ще има повече разкъсвания на облачността. Вятърът ще е умерен, временно силен от север-североизток, което ще поддържа усещането за още по-ниски температури. На 1200 метра максималните стойности ще бъдат около минус 4°, а на 2000 метра – около минус 10°.

Облачно и ветровито по Черноморието

По Черноморието времето ще остане облачно, като по южното крайбрежие се очакват валежи от сняг. Северният вятър ще бъде умерен и на моменти силен, а температурите ще се задържат под нулата по северното крайбрежие – между минус 4° и минус 3°. По южната част на брега стойностите ще са малко по-високи, от минус 2° до около 0°. Температурата на морската вода е между 8° и 10°, а вълнението ще бъде 3-4 бала.

Студено начало на седмицата

И в понеделник времето ще остане сурово, с минимални температури в повечето райони между минус 12° и минус 7°. Дневните стойности ще се движат от минус 5° до около 0°. Вятърът ще бъде слаб до умерен, като в западната половина на страната ще е от изток-североизток, а в източната – от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност и на места намалена видимост, почти без валежи, докато в Южна България облаците ще са по-разкъсани и на места ще преобладава слънчево време.

Постепенно смекчаване на времето

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток, което ще донесе повече слънце и леко повишение на дневните температури. Към вечерта и през нощта срещу сряда облачността от югозапад ще започне да се увеличава и през следващите дни по-често ще бъде значителна. В сряда на места в Южна България, а през нощта срещу четвъртък и в Източна ще има слаби превалявания от сняг или дъжд и сняг.

По-меко към края на седмицата

В четвъртък и петък валежите ще са малко и затоплянето постепенно ще продължи. В събота югозападният вятър ще се усили, по-осезаемо в Източна България. По-късно следобед на отделни места в западните райони са възможни слаби превалявания от дъжд или дъжд и сняг, но като цяло тенденцията ще бъде към по-меко и по-спокойно време.

