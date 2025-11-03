Страшен екшън! Затворници подлудиха полицията

Двама избягали затворници вдигнаха полицията в Ловеч на крак. Луд екшън се разигра в града.

Единият беглец е бил задържан около час след бягството, а вторият - около 1:45 след полунощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Сигналът е получен около 18:00 ч. в неделя. 21-годишните мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Първият затворник е бил заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч.

Вторият беглец е бил задържан на улица в града, информира Nova.

В града имаше засилено полицейско присъствие. На входовете и изходите на Ловеч са изградени контролно-пропускателни пунктове, като се проверяват всички влизащи и излизащи автомобили.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com