Парите за пенсии. Станаха ясни милиардите

Близо 4,412 млрд. лева стигнаха парите в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система или по-известен като Сребърния фонд в края на миналата година. Така за една година в него постъпиха 242,6 млн. лева.



Само през месец декември 2025 г. по сметка на фонда са трансферирани средства в размер на 15,54 млн. лв., а към края на годината са натрупани лихви върху средствата на фонда в размер на 85,58 млн. лв.



Данните на Министерство на финансите показват, че през четвъртото тримесечие от Сребърния фонд към държавния бюджет са трансферирани 70,82 млн. лева.



Преди седмица правителството прие натрупаните средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система да продължат да се управляват консервативно и да останат по сметка на БНБ като част от фискалния резерв на страната.

Така се продължава основния принцип при управлението - парите да бъдат защитени и да се елиминира рискът от инвестиционни загуби. С това се гарантира запазването на номиналния размер на акумулираните във фонда публични ресурси.



Според специалния закон парите в Сребърния фонд се набират от излишъци в бюджета, каквито отдавна вече няма, както и от отчисления от приватизационни сделки, концесионни такси и глоби.

