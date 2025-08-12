Смразяваща гледка в Слънчев бряг

Труп на мъж с абокат изплува на Централния плаж в Слънчев бряг днес

Това съобщава Флагман.бг., позовавайки се на очевидци. Мъжът е бил само по бански, с едро телосложение, нямал никакви лични вещи. Спасителят на пост 8 в края на вчерашния работен ден останал на плажа и след 18 часа. Предполага се, че тогава той е влязъл навътре в морето и се е удавил, а тялото му е извършено от вълните днес.

Морето е опасно тези дни заради т.нар. „мелтем“ - силен вятър, който изкопава дълбоки морски ями и създава смъртоносни капани за неопитни плувци. Дори опитните могат да бъдат изненадани от внезапно нахлуване на по-студена вода или от мъртво течение, което се изтегля към дълбокото и не им остава шанс да се върне на брега.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com