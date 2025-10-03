Смъртоносният потоп: Мъж е в неизвестност, хора отказват евакуация

Един човек е в неизвестност след потопа в курортен комплекс Елените. Той е багерист, бил е на работа и няма следа от него след придошлите води.
До момента има данни за един загинал - мъж, който е бил в подземно помещение в комплекс в курорта.
"Бил е на работното си място и не е бил уведомен за случващото се. Където е било необходимо, е била задействана системата за предупреждение BG-ALERT този човек е бил в такова място и помещение, до което не е достигнала информация", уточни зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.
Вътрешният министър Даниел Митов пътува към Бургас.
В четирите сгради в най-пострадалия комплекс е имало около 50 души. Част от тях са се евакуирали, други са се качили на по-високи етажи.
"Някои отказват да се евакуират, водят се преговори с тях", каза заместник-министър Тодоров, предаде Bulgaria ON AIR.
Има създадена организация, има екипи на полицията, които са готови да евакуират хора.
В района продължава да вали. На място в област Бургас работят 18 екипи с над 50 служители. Обстановката е тежка.
Създадена е временна организация на движението в засегнатите участъци по Черноморието.
От Царево тази сутрин са евакуирани около 30 човека, настанени са в местната пожарна. Ситуацията в района вече се нормализира и те се връщат по домовете си.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com