Смъртоносният потоп: Мъж е в неизвестност, хора отказват евакуация

Един човек е в неизвестност след потопа в курортен комплекс Елените. Той е багерист, бил е на работа и няма следа от него след придошлите води.

До момента има данни за един загинал - мъж, който е бил в подземно помещение в комплекс в курорта.

"Бил е на работното си място и не е бил уведомен за случващото се. Където е било необходимо, е била задействана системата за предупреждение BG-ALERT този човек е бил в такова място и помещение, до което не е достигнала информация", уточни зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

Вътрешният министър Даниел Митов пътува към Бургас.

В четирите сгради в най-пострадалия комплекс е имало около 50 души. Част от тях са се евакуирали, други са се качили на по-високи етажи.

"Някои отказват да се евакуират, водят се преговори с тях", каза заместник-министър Тодоров, предаде Bulgaria ON AIR.

Има създадена организация, има екипи на полицията, които са готови да евакуират хора.

В района продължава да вали. На място в област Бургас работят 18 екипи с над 50 служители. Обстановката е тежка.

Създадена е временна организация на движението в засегнатите участъци по Черноморието.

От Царево тази сутрин са евакуирани около 30 човека, настанени са в местната пожарна. Ситуацията в района вече се нормализира и те се връщат по домовете си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com