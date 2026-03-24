Схемата. Ето как държавата ще помага на 1,3 млн. българи за горивата

Агенцията за социално подпомагане (АСП) публикува условията за новата програма, която предвижда компенсации за физически лица заради повишените цени на горивата след конфликта в Близкия изток. Мярката ще се активира при достигане на определен ценови праг за бензин и дизел. Подкрепата е насочена към хора с ниски доходи, които притежават или изплащат автомобил. Очаква се от нея да се възползват над 1,3 млн. души.

Кога ще се активира помощта

Компенсациите ще се задействат, ако средната цена на дребно на бензин А95Н и/или дизел достигне или надхвърли 1,60 евро на литър в три последователни дни по данни на Националната агенция за приходите.

Средствата ще се изплащат през месеца, следващ този, в който е изпълнено условието, като ще се придържат към сроковете за изплащане на социалните помощи.

Кой има право на компенсация

„Право на подпомагане ще имат хората, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е по-малък или равен на 652,41 евро“, посочват от АСП.

Този праг съответства на двукратния размер на линията на бедност за предходната година.

Ако няма налични данни за доходите за 2025 г., ще се използват тези за 2024 г., като в този случай доходният праг е 537,88 евро.

Размер и обхват на помощта

Държавата ще предоставя месечна компенсация от 20 евро на правоимащите лица.

Подкрепата е предназначена за хора с ниски доходи, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство, или изплащат автомобил на лизинг.

Очаква се по този механизъм да бъдат подпомогнати около 1,380 млн. души.

Как ще се изплащат средствата

Средствата ще се превеждат по банков път или ще могат да се получават в пощенски клон, посочен от съответното лице.

Изплащането ще се извършва след потвърждение, че ценовият праг е бил достигнат в три последователни дни.

Кандидатстване и служебно отпускане

Гражданите, които вече са получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., няма да подават заявление - компенсацията ще им бъде отпусната служебно от дирекциите „Социално подпомагане“.

Останалите кандидати трябва да подадат заявление-декларация по образец. Формулярът е публикуван на сайта на АСП.

Начини за подаване на заявления

Документите могат да се подават лично в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез пощенски оператор или по електронен път.

Електронното подаване е възможно чрез Портала за електронни услуги с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или на НАП.

