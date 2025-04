Румен Радев за самолетната катастрофа в Казахстан

България скърби за загубата на човешки живот при катастрофата на пътническия самолет на азербайджанските авиолинии в Казахстан. Това написа държавният глава Румен Радев в своя профил в социалната мрежа "Екс" по повод на авиокатастрофата, отнела човешки животи.

Изразявам искрените си съболезнования на семействата на жертвите на този трагичен инцидент и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите, посочва президентът Румен Радев.

Пътнически самолет напът за Русия се разби в Казахстан

Азербайджански пътнически самолет с 67 души на борда се разби днес в близост до казахстанския пристанищен град на Каспийско море Актау, като според постъпващата информация от местните власти над 30 души са загинали, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Екипажът на полета на самолета "Ембраер 190" на Азербайджанските авиолинии от столицата на Азербайджан - Баку, за главния град на руската република Чечения - Грозни, е бил петчленен, гласи информацията от казахстанското Министерство на извънредните ситуации, цитирана от Асошиейтед прес.

Ето колко са оцелелите от разбилия се самолет /ОБНОВЕНА/

Bulgaria grieves for the loss of human lives in the crash of the Azerbaijan Airlines passenger jet in Kazakhstan. I extend my sincere condolences to the families of the victims of this tragic incident and wish a quick recovery of those injured.